Henüz 7 aylıkken göz kanseri teşhisi konulan ve yaşam savaşını kaybeden minik Nefes Can’ın anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen ‘Nefes Can Dostluk Maçı’, bu yıl üçüncü kez Urla 12 Eylül Spor Salonu’nda yapıldı. Etkinlik, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan’ın ev sahipliğinde gerçekleşirken, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Karabağlar Belediye Başkanı Emine Helil İnay Kınay, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı İklil Ulueren ve diğer ilçe protokol üyeleri katılım sağladı. Maçtan elde edilen gelir, KİTVAK’a bağışlanarak kanserle mücadele eden çocuklara ve ailelerine destek oldu.

Umut olmaya devam ediyor

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, açılış konuşmasında, etkinliğe destek olan tüm belediye başkanlarına teşekkür ederek, “Bu hayata kısa ömrüyle büyük anlamlar katan Nefes’e minnettarız. Varlığıyla onurlandırdığı hayata, yokluğuyla da umut olmaya devam ediyor. Bu etkinlikle toplanan yardımlar, kanserle mücadele eden çocuklarımızın tedavi süreçlerinde ve yaşamlarında kolaylık sağlayacak” dedi.

Dayanışma ve birlik mesajları

Etkinliğe katılan belediye başkanları da duygu dolu anlar yaşadı. Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, “Nefes Can her zaman kalbimizde yaşayacak. Desteklerimizin devam edeceğine inanıyorum,” derken, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ise, “Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Nefes Can’ı kaybettik ama onun anısına toplanan bağışlarla diğer çocuklara umut oluyoruz” diye konuştu.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ise, dayanışmanın önemine dikkat çekerek, “Birbirimize sahip çıktıkça, umutla yarınlara bakabiliriz. Nefes Can gibi çocuklarımızın hayata tutunmaları için bu dayanışmayı büyütmeliyiz” dedi. Karabağlar Belediye Başkanı Emine Helil İnay Kınay da etkinliği düzenleyen Urla Belediye Başkanı ve KİTVAK ailesine teşekkür ederek, bu tür organizasyonları büyüterek devam ettireceklerini belirtti.

KİTVAK’tan yeni projeler müjdesi

KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı İklil Ulueren, “Nefes Can’ın anısına burada toplandık. Ona en samimi hislerimizi yolluyoruz. Bu yolda heyecanla yürümeye devam ediyoruz ve nice projeleri İzmirliye hediye edeceğiz” dedi.

Nefes Can’ın babası Erhan Can ise duygu dolu konuşmasında, Nefes’in adını yaşatmak için yapılan bu organizasyonun kendileri için büyük bir anlam ifade ettiğini belirterek, “İyi ki senin baban olmuşum, bizi seçtiğin için çok teşekkür ederiz” diyerek kızına olan sevgisini dile getirdi.

Nefes Can Dostluk Maçı’nın önemi

Nefes Can Dostluk Maçı, kanserle mücadele eden çocukların hayatlarına dokunmak, ailelerine destek olmak ve toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen bir etkinlik olarak her yıl daha da büyüyerek devam ediyor. Belediye başkanlarının ve sporseverlerin katılımıyla gerçekleşen maç, birlik ve beraberliğin en güzel örneği olarak gönüllere dokunuyor.