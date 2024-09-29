Urla, orman yangınlarının yarattığı tahribatı gözler önüne sermek ve farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen "Urla'ya Ateş Düştü" fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı. Urla Belediyesi Fotoğraf Sanat Evi'nde açılan sergi, Urla Fotoğraf Gönüllüleri Derneği tarafından hazırlandı.

Doğanın tahribatı gözler önünde

Sergide, orman yangınlarının ardından geriye kalan doğa manzaraları ve yaşanan yıkım, etkileyici fotoğraflarla ziyaretçilere sunuldu. Kayyum döneminde boşaltılan Fotoğraf Sanat Evi, 4 yıl aradan sonra bu anlamlı sergiyle yeniden faaliyete geçmiş oldu.

Serginin en dikkat çekici eserlerinden biri, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan tarafından çekilen bir fotoğraf oldu. Başkan Balkan’ın, Yağcılar Mahallesi’nde meydana gelen yangın sonrası bölgede inceleme yaparken oğlu Mehmet Çınar tarafından çekilen ve yangından etkilenen bir kaplumbağayı izleyen görüntüsü sergide yer aldı.

Farkındalık için bir araya geldiler

Serginin açılışında konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, orman yangınlarının sadece doğayı değil, aynı zamanda bölge halkının yaşamını da derinden etkilediğini vurguladı. Balkan, “Bu sergiyle hem doğamıza olan sorumluluğumuzu hatırlatmak hem de yangınların yıkıcı etkisini gözler önüne sermek istiyoruz. Bu yıl, hem ilçemizde hem de ülke genelinde yangın ile zorlu bir sınav verdik. Çıkan birçok yangın maalesef insan kaynaklı. Bu anlamlı sergi için Urla Fotoğraf Gönüllüleri Derneği’ne teşekkür ederim. 4 yıllık aranın ardından, Fotoğraf Sanat Evi, yeniden birbirinden anlamlı sergilere ev sahipliği yapmaya başladı. Bundan sonra da hep birlikte güzel sergilerde bir araya gelmeye devam edeceğiz.” dedi.

Urla Fotoğraf Gönüllüleri Derneği adına açılış konuşmasını gerçekleştiren Selçuk Kayan ise, 4 yıllık aranın ardından Fotoğraf Sanat Evi’nin sergiye uygun hale getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kayan, “Maalesef 4 yıldır burada sergi açamıyorduk. Fotoğraf Sanat Evi’ni yeniden bizlere açan ve kısa sürede sergiye hazır hale getiren Urla Belediye Başkanımız Sayın Selçuk Balkan’a çok teşekkür ederiz. İlk sergi açılışımızı daha güzel bir tema ile gerçekleştirmek isterdik fakat yangınlar içimizi yaktı ve Urla’ya ateş düştü. Hep birlikte bir farkındalığa imza attık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.

“Urla'ya Ateş Düştü” fotoğraf sergisi, sanatseverler ve çevre duyarlılığı yüksek bireyler tarafından büyük ilgi gördü. Sergi, 15 gün boyunca Urla’da sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Bu sergi ile, yangınların yarattığı tahribatın ciddiyeti bir kez daha gözler önüne serildi.