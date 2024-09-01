Göz kanseri nedeniyle erken yaşta hayata veda eden minik Nefes Can’ın hatırasını yaşatmak ve kanserle mücadele eden çocuklara destek olmak amacıyla düzenlenen "Nefes Can Dostluk Maçı", bu yıl üçüncü kez gerçekleşecek. Maç, 2 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 19.00’da Urla 12 Eylül Spor Salonu’nda yapılacak.

Kadın Basketbol Takımları karşı karşıya

Urla Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı ile Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nın karşılaşacağı bu dostluk maçının tüm geliri, Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK) için bağışlanacak. Sporun dayanışma gücünü sergileyecek olan etkinlikte, parke öncelikle İzmir’in kadın belediye başkanlarının kullanımına sunulacak.

Spor ve sosyal sorumluluk bir arada

Nefes Can Dostluk Maçı, spor severleri bir araya getirirken, aynı zamanda anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine de dikkat çekiyor. Bu özel organizasyon, minik Nefes Can’ın anısını yaşatmayı ve kanserle mücadele eden çocuklara umut olmayı hedefliyor. Maçtan elde edilecek gelir, KİTVAK’a aktarılacak ve böylece kanserle mücadele eden çocukların tedavisine katkı sağlanacak.

Etkinlikte dans ve defile heyecanı

Maç öncesinde, Türk Kızılay’ı Engelsiz Urla Özel Çocukları ile birlikte ‘Sandıktan Podyuma’ adlı bir defile düzenlenecek. Müsabakanın devre arasında, Nefes Can’ın ablası Hayat Can, bir dans gösterisi sergileyecek. İlçedeki sponsorlar, etkinlikte katılımcılara çeşitli ikramlar sunacak. Bu anlamlı etkinliğe katılarak, hem keyifli bir gün geçirebilir hem de kanserle mücadele eden çocuklara umut olabilirsiniz.