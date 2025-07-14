Urla’da çıkan orman yangını 20 saat sonra kontrol altına alındı. Rüzgârın da etkisiyle hızla yayılan alevler 50 hektarlık kızılçam ve zeytin ağaçlarını küle çevirdi.

İzmir’in Urla ilçesine bağlı Naipli Mahallesi’nin üst kesimlerinde dün saat 16.00 sularında ormanlık alanda yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nden beş uçak, 16 helikopter, 47 arazöz, 33 su ikmal aracı, dört dozer, 14 iş makinesi ve toplam 583 personel sevk edildi.

Yangına müdahaleye ayrıca itfaiye, sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri de destek verdi.

Ekipler, yeniden alevlenmeye karşı nöbet tutuyor

Yer yer saatte 60 kilometre hızla esen rüzgârın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, yaklaşık 20 saat süren çalışmalar sonucu bugün saat 12.00 civarında kontrol altına alındı.

İlk tespitlere göre, 50 hektarlık alanda kızılçam ve zeytin ağaçları zarar gördü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede ekipler, yeniden alevlenmeye karşı nöbet tutuyor.