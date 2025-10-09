NEVZAT DÖNMEZ yazdı/ Ege’nin eşsiz sahil kasabası Urla, artık sadece karada değil, denizde de bambaşka bir deneyim sunuyor. Urla İskele’den her sabah demir alan “Urlalı Kardeşler” teknesi, misafirlerini adeta denizin kalbine taşıyor. Bu yolculuğun kaptanı ise 20 yılı aşkın deniz tecrübesiyle tanınan Savaş Nergis.

Savaş Kaptan, eşi Tuğçe Nergis ve ağabeyi Muzaffer Nergis ile birlikte kurdukları bu sıcak ekip sayesinde, tekneye adım atan herkes kendini evindeymiş gibi hissediyor. Güleryüz, samimiyet ve denizcilik bilgisi… Hepsi “Urlalı Kardeşler”de buluşuyor.

Yaz aylarında 15 metrelik tekne, Pınarlı Adası, Alman Adası, Hekim Adası ve Çiçek Adası çevresindeki saklı koylara uğruyor. Turkuaz renkteki berrak sular, misafirlere akvaryumun içinde yüzüyormuş hissi yaşatıyor. Bu rotada zaman adeta ağır çekimde akıyor; güneş denize değiyor, rüzgâr yüzleri okşuyor.

Sezonun değişmesiyle birlikte “Urlalı Kardeşler”in rotası da değişiyor. Sonbahar aylarında teknede balık turları başlıyor. Sabahın erken saatlerinde oltalarını kapan deniz meraklıları, Ege’nin zengin sularında antenli mercanlardan kalamara kadar birçok türü avlama şansı buluyor. Kahkahalar, sohbetler ve dalgaların sesi birbirine karışıyor.

Günün en özel anlarından biri, avlanan balıkların teknenin mutfağında pişirildiği zaman… Tuğçe Hanım ve Muzaffer Bey’in ustalıkla hazırladığı ızgara levrekler, çipuralar ve kalamarlar, deniz ortasında eşsiz bir ziyafete dönüşüyor. Yanında demli çay ya da köpüklü bir kahveyle bu deneyim tamamlanıyor.

Her sabah saat 06.00’da Urla İskele’den hareket eden tekne, akşam 18.00’de limana dönüyor. Ancak bu yolculuk, katılan herkesin belleğinde kalıcı bir iz bırakıyor. Çünkü bu tur sadece bir deniz gezisi değil; Ege’nin kalbinde paylaşılan gerçek bir dostluk hikâyesi.

Urla’nın sıcak insanları, denizin büyüleyici mavisi ve “Urlalı Kardeşler”in içtenliği bir araya geldiğinde, ortaya unutulmaz bir deneyim çıkıyor. Bu tekne turu, doğayla iç içe huzurlu bir gün geçirmek isteyenler için tam anlamıyla bir kaçış noktası.