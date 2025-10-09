Bayraklı Belediyesi, anaokullarında görev yapan öğretmenlere acil durumlara karşı hazırlık amacıyla temel ilk yardım eğitimi verdi. Eğitimlerde özellikle kalp masajı ve suni solunum (CPR) uygulamalarına ağırlık verildi.



CPR uygulamalarıyla öğretmenler deneyim kazandı

Bayraklı Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eğitimlere, belediyeye bağlı Ayda Bebek, Pati İzi ve Elif Bebek Anaokullarında görev yapan öğretmenler katıldı.

Eğitimlerde acil durumlarda yapılması gereken müdahaleler, ilk yardımın temel prensipleri ve olası kazalarda hızlı hareket etme yöntemleri hem teorik hem de uygulamalı olarak öğretildi.

Öğretmenler, CPR mankenleri üzerinde uygulama yaparak kalp durması gibi hayati risk taşıyan durumlarda doğru müdahale yöntemlerini deneyimledi.

“Çocuklarımızın güvenliği her şeyden önce gelir”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, temel ilk yardım bilgisinin toplumun her kesimi için önemli olduğunu vurguladı:

“Çocuklarımızın güvenliği her şeyden önce gelir. Temel ilk yardım bilgisi, sadece öğretmenlerimiz için değil, aslında hepimiz için hayati öneme sahiptir. Bu eğitimleri yaygınlaştırarak, öğretmenlerimizden başlayıp tüm toplumumuza ilk yardım bilincini kazandırmayı hedefliyoruz. Bayraklı Belediyesi olarak eğitimde ve güvenlikte her zaman öncü olacağız.”