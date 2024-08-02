Urla'nın Yeniden Yeşillenmesine Tam Yetki!

Ağustos ayı meclisinin ilk oturumunda, orman yangınlarıyla sarsılan Urla için kritik bir karar alındı. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan’a, "Urla’nın Yeniden Ormanlaştırılması Projesi" kapsamında kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kooperatiflerle işbirliği yapma konusunda tam yetki verildi.

Yangınların yarattığı hasar ve müdahale

Urla’nın Yağcılar ve Denizli (Çeşmealtı) Mahallelerinde çıkan yangınlar büyük bir tahribata yol açtı. Yangınlar, bölgedeki geniş orman ve makilik alanları yok ederken, bazı zeytinlikler de zarar gördü. İlk yangında 15 kilometreye yakın bir alan yanarken, yangın güvenlik amaçlı bazı evlerin tahliyesine sebep oldu. İkinci yangın ise rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etti ancak ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.

Başkan Balkan’dan teşekkür mesajı

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, yangınlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Yangınlarla mücadelede büyük bir özveriyle çalışan tüm ekiplere ve destek veren kurumlara teşekkür ediyorum. Bu zor günlerde bizleri yalnız bırakmayan İzmir Valimiz Sayın Süleyman Elban’a, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’a, ilçe belediyelerimize, çevre illerimize ve İl Orman Müdürlüğümüze minnettarız" dedi.