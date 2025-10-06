2’nci Lig Kırmızı Grup’ta Menemen FK, evinde ağırladığı 68 Aksaray Belediyespor karşısında 90+6’da yediği golle 1-1 berabere kaldı.
Menemen İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 10’uncu dakikada Baran’ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca sarı-lacivertliler soyunma odasına üstün girdi.
Aksaray uzatmada yakaladı
Mücadelede dakikalar 90+6’yı gösterirken Aksaray Belediyespor’dan Onur sahneye çıktı ve takımına eşitliği getirdi. Bu golle mücadele 1-1 sona erdi.
Galibiyeti kaçıran Menemen FK, bu sonuçla puanını 14’e yükseltti. Aksaray Belediyespor ise deplasmandan 1 puanla ayrıldı.