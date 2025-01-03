Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, kent genelindeki ruhsatsız işletmelerin tespit edildiğini ve bu işletmelere cezai işlemler uygulanmadan önce iki haftalık bir süre tanındığını açıkladı. Başkan Yalım, işletme sahiplerini uyararak şu sözleri kaydetti: "Ben tüm esnafımızı işyeri açma ruhsatı konusunda hassas olmaya ve ruhsat işlemlerini bir an önce başlatmaya davet ediyorum. Toplum güvenliği için herkesten aynı duyarlılığı bekliyorum."

Yasal süreç başlıyor

Başkan Yalım, ruhsatsız işletmelerin toplumsal güvenlik ve düzen açısından oluşturduğu risklere dikkat çekti. Belediye ekiplerinin kent genelinde yaptığı incelemeler sonucunda, ruhsat almamış işletmelerin belirlendiğini ifade eden Yalım, yasal sürecin başlatılmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

"Toplum güvenliği için ortak sorumluluk"

Başkan Yalım’ın çağrısı, hem esnaf hem de vatandaşlar arasında geniş yankı uyandırdı. Toplum güvenliği ve yasal düzenin sağlanması adına yapılan bu uyarının, işletme sahiplerini sorumluluğa teşvik etmesi bekleniyor. Uşak Belediyesi, ruhsat alma sürecini kolaylaştırmak adına gerekli tüm bilgilendirme ve destek hizmetlerini esnafa sunmaya devam ediyor. Ancak iki hafta içinde ruhsat almayan işletmelere para cezası ve işyeri kapatma gibi yaptırımların uygulanacağı ifade edildi.