Uşak Belediyesi, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla Uşak Kart sistemini devreye aldı. Uşak Kart’ı edinmek isteyenler için üç satış noktası belirlendi: Uşak Belediyesi Ana Hizmet Binası, Yöresel Ürünler Çarşısı'ndaki özel satış noktası ve Atatürk Anıtı yanındaki Cumhuriyet 1923 Satış Ofisi. Vatandaşlar, bu noktalardan kartlarını kolaylıkla alabilecekler.

Kart Güvenliği ve Yenilikçi Özellikler

Uşak Kart, kullanıcılarına sadece ulaşım kolaylığı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kart güvenliği de ön planda tutuluyor. Kart kaybolduğunda, vatandaşlar Uşak Belediyesi’nin resmi web sitesi üzerinden kartlarına yeniden ulaşabilecek ve bakiyelerini kolayca yeni kartlarına aktarabilecekler.