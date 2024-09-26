İlk yılı İzmir'de gerçekleştirilen festival, bu yıl İzmir’in yanı sıra Manisa ve İstanbul’da da etkinlikler düzenleyecek.

Festival, 4 ve 5 Ekim tarihlerinde Sanathane ve Urla’da, 7 Ekim’de Manisa’da, 9 ve 10 Ekim’de ise İstanbul’da çeşitli etkinlikler ile devam edecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle gerçekleştirilen festival, tüm film gösterimlerini ve söyleşileri halka açık ve ücretsiz olarak sunacak.

Sanatın birleştiği nokta

Uluslararası Mitoloji Film Festivali, hem yerli hem de yabancı filmleri bir araya getirerek, çeşitli etkinliklerle zengin bir içerik sunmayı hedefliyor. Festival boyunca söyleşi, panel, gastronomi etkinliği, sergi ve müzik dinletileri gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek.

Özellikle 4 Ekim’de İzmir Basmane’deki Sanathane’de yapılacak olan “Mitolojide Ana Temalar” söyleşisi, festivalin danışma kurulunda yer alan Doç. Dr. Yasemin Polat, Prof. Dr. Akın Ersoy ve Prof. Dr. Pınar Fedakar’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu etkinlik, mitolojinin derinliklerine inmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Festivalin, mitoloji temalı filmlerle zenginleştirilmiş programı ve interaktif etkinlikleriyle katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatması bekleniyor.