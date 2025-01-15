Uşak'ta 16 Ocak 2025 Perşembe günü planlanan su kesintileri, programın dikkat etmesi gereken önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Uşak Belediyesi , su kesintisi bölgeleriyle ilgili güncel bilgileri resmi internet sitesinde güncel olarak paylaşıyor. Yaz aylarında artan su kullanımı ve altyapı çalışmaları nedeniyle bölgedeki su kesintileri, günlük yaşamda doğrudan kullanılabilir. Bu nedenle, performansın kesintiye uğradığı bölge hakkında bilgi sahibi olması büyük önem taşıyor.

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Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

Uşak Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, 16 Ocak 2025 Perşembe günü belirli ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Bu kesintiler, genellikle altyapı iyileştirme çalışmaları, boru hatlarında yapılan onarımlar veya yeni su dağıtımının yapılması gibi gerçekleşmeler. Belediyenin resmi web sitesindeki bilgi bilgilerine göre, gün içinde su kesintisi yaşanacak bölge ve kesintinin süresi hakkında detaylı bilgiler güncel olarak güncelleniyor.

Vatandaşların dikkat etmesi gerekenler:

Su kesintilerinden etkilenmek için, kalıcı bu tür koşullara hazırlıklı olmalarını önemsiyor. Su kesintisinin yaşanacağı ayarlar oturanlar, kesilmeden önce su ihtiyacını karşılayarak önlem alabilirler. Uşak Belediyesi, resmi sitesinde güncel su kesintisi parçalarını sürekli olarak paylaşarak, performansının bu performansının en az etkilenmelerini sağlamaya çalışıyor.