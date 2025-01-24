Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, Beyşehir Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir bina çöktü. İlk bilgilere göre, enkaz altında kalan vatandaşlar olduğu bildirildi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, moloz yığınlarının altında kalanları kurtarmak için çalışmalarına hızla başladı.

Bina çökmesinin ardından yapılan ilk ihbarlarla birlikte arama-kurtarma ekipleri olay yerine intikal etti. İlk belirlemelere göre, enkaz altında 3 ila 4 kişi olabileceği belirtiliyor. Yetkililer, bölgede güvenlik önlemleri alarak çalışmaları sürdürüyor. Olayla ilgili ayrıntılar ise devam eden arama kurtarma sürecinin ardından netleşecek.