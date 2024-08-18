Uşak'a medya yatırımı

İzmirli iş insanı ve gazeteci Eyüphan Gündoğdu, medya sektöründe önemli bir adım atarak Haber Ekspres gazetesi ve Ege TV ile yeni bir dönemi başlattı. 1 Eylül'den itibaren Uşak’ın kurtuluş günüyle birlikte, günlük haberler Ege TV’den duyurulacak. Bu yeni oluşumla birlikte Uşak, medya dünyasında daha fazla görünürlük kazanacak.

Uşak’ın medya temsilciliği Alaattin Karahan’a emanet

Uşak’taki medya temsilciliği, Uşak Havadis Haber’in sahibi ve Tüm İnternet Gazetecileri Federasyonu Uşak İl Temsilcisi Alaattin Karahan’a verilmiş durumda. Karahan, Uşak halkının artık günlük haberlerini Ege TV ve Haber Ekspres aracılığıyla alabileceğini belirtti. Bu adımın Uşak için büyük bir gelişme olduğunu vurgulayan Karahan, özellikle Uşak’ın kurtuluşu gibi önemli günlerde, Ege TV aracılığıyla yapılacak canlı yayınlarla halkın anında gelişmelerden haberdar olacağını ifade etti.

Uşak medyada daha görünür olacak

Karahan, bu yeni medya yatırımıyla Uşak’ın medya dünyasında daha fazla yer bulacağına inandığını belirterek, Ege TV ve Haber Ekspres gazetesiyle Uşak halkına hayırlı olmasını diledi. Bu girişimle, Uşak’ın haber alma ve medya erişiminde önemli bir aşama kaydedilmiş olacak. Ege TV ve Haber Ekspres, bölgedeki haberlerin daha hızlı ve etkili bir şekilde halka ulaşmasını sağlayacak.

Eyüphan Gündoğdu’nun medya sektöründeki bu yeni hamlesi, Uşak’ın yerel medya yapısında önemli bir yenilik getiriyor. Ege TV ve Haber Ekspres Gazetesi, bölge halkının haber alma ihtiyaçlarına daha hızlı ve kapsamlı bir şekilde cevap verecek.