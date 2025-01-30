Uşak Valiliği tarafından Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonunda hazırlanan “Sanayi Dönüşüm Planı” tanıtıldı.

Bu kapsamlı çalışma, Uşak'ın sanayi yapısını güçlendirmek ve ilin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına rehberlik etmek amacıyla hayata geçirildi. Sanayicilerle raporun detayları paylaşıldı ve katılımcıların görüşleri alındı. Uşak ekonomisinin lokomotifi olan tekstil sektörünün güçlendirilmesi ve katma değerli üretim metotlarının benimsenmesi gerektiği vurgulandı.

Teknik tekstil, kompozit malzemeler ve sürdürülebilir üretim yöntemlerinin, ilin ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracağı belirtildi.