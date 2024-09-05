Philadelphia Koridoru, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki 14 kilometre uzunluğundaki dar bir kara şerididir. Bu sınır hattı, "Selahaddin Koridoru" olarak da bilinir.

Stratejik önemi neden büyük?

Koridor, Gazze’ye insani yardım ulaştırmada ve halkın göç yollarında kritik bir nokta. İsrail, bölgedeki güvenlik tehditlerini azaltmak için bu koridoru kontrol etmek istiyor.

Siyasi gerilimler ve kontrol talepleri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Philadelphia Koridoru’nun kontrolünün tamamen İsrail’de olması gerektiğini savunarak bölgenin güvenlik açısından önemine vurgu yapıyor.

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