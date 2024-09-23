TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Uşakspor, bu sezon deplasmanda gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. İlk hafta Etimesgut Belediyespor'u dış sahada 2-1 yenen kırmızı-siyahlı ekip, evinde Balıkesirspor’a 2-0 mağlup olmasının ardından İstanbul’da Beykoz İshaklıspor karşısında bir kez daha deplasmanda 2-1’lik galibiyet alarak moral buldu.

Bu galibiyetle birlikte Uşakspor, 3 haftada topladığı 6 puanla zirve yarışında iddialı bir konumda yer alıyor. Deplasman performansıyla dikkat çeken ekip, üst üste aldığı galibiyetlerle taraftarlarını sevindirdi.