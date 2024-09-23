Altay hem maçı hem de hocasını kaybetti Altay hem maçı hem de hocasını kaybetti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Uşakspor, bu sezon deplasmanda gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. İlk hafta Etimesgut Belediyespor'u dış sahada 2-1 yenen kırmızı-siyahlı ekip, evinde Balıkesirspor’a 2-0 mağlup olmasının ardından İstanbul’da Beykoz İshaklıspor karşısında bir kez daha deplasmanda 2-1’lik galibiyet alarak moral buldu.

Bu galibiyetle birlikte Uşakspor, 3 haftada topladığı 6 puanla zirve yarışında iddialı bir konumda yer alıyor. Deplasman performansıyla dikkat çeken ekip, üst üste aldığı galibiyetlerle taraftarlarını sevindirdi.

Kaynak: DHA