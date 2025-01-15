Uşak’ta Çarşamba günü yağmurlu ve soğuk bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 3°C’ye kadar düşerken, yüksek nem oranı dikkat çekecek. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Uşak hava durumu (Çarşamba)

09.00 - 12.00 arası: Çok bulutlu

Sabah saatlerinde Uşak’ta hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 9°C civarında seyredecek, hissedilen sıcaklık ise değişiklik göstermeyecek. Nem oranı %76 ile nispeten yüksek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 12 km hızla esecek, maksimum rüzgar hızı ise 30 km/sa’ye ulaşabilir. Sabah saatlerinde yağış beklenmiyor ancak bulut yoğunluğu ilerleyen saatlerde yağmura işaret ediyor.

12.00 - 15.00 arası: Yağmurlu

Öğle saatlerinden itibaren yağmur başlayacak. Sıcaklık 10°C’ye yükselse de hissedilen sıcaklık yine 10°C olarak kalacak. Bu saatlerde nem oranı %69’a düşecek, ancak rüzgar hızında artış görülecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 19 km hızla esecek ve maksimum hızı 42 km/sa’ye kadar çıkabilir. Yağmur, özellikle dışarıda olacaklar için dikkat edilmesi gereken bir unsur olacak.

15.00 - 18.00 arası: Yağmurlu

Öğleden sonra yağış etkisini artırarak devam edecek. Sıcaklık tekrar 9°C’ye düşecek ve hissedilen sıcaklıkta değişiklik olmayacak. Bu saatlerde nem oranı oldukça artacak ve %90’a ulaşacak. Rüzgar hızında düşüş bekleniyor; saatte 2 km hızında hafif bir esinti olsa da maksimum rüzgar hızı 41 km/sa’ye ulaşabilir. Yağışla birlikte nemin yükselmesi, özellikle dış mekanlarda görüş mesafesini ve hava kalitesini etkileyebilir.

18.00 - 21.00 arası: Yağmurlu

Akşam saatlerinde hava daha da soğuyacak. Sıcaklık 6°C’ye kadar düşerken, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede kalacak. Nem oranı %96 gibi oldukça yüksek bir seviyeye ulaşacak, bu da yağışla birleştiğinde yoğun bir rutubet hissi yaratacak. Rüzgar saatte 5 km hızında esecek ve maksimum hızı 13 km/sa civarında olacak. Yağışın etkisini akşam saatlerinde de sürdürmesi bekleniyor, bu nedenle özellikle araç sürücülerinin dikkatli olması gerekiyor.

21.00 - 24.00 arası: Çok bulutlu

Gece saatlerinde yağış sona erecek, ancak hava çok bulutlu kalacak. Sıcaklık 3°C’ye kadar düşerken, hissedilen sıcaklık da 3°C olacak. Nem oranı %96 gibi yüksek bir seviyede kalmaya devam edecek. Bu saatlerde rüzgar oldukça hafif esecek; saatte 3 km hızında bir rüzgar bekleniyor, maksimum hızı ise 9 km/sa olacak. Gece sıcaklıkların düşük olması ve nemin yüksek kalması, yer yer sis oluşumuna neden olabilir.

Uşak’ta Çarşamba günü soğuk ve yağışlı bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren etkili olacak yağmur, akşam saatlerine kadar sürecek ve yer yer yoğunlaşacak. Yüksek nem oranı özellikle akşam saatlerinde hissedilirken, gece sıcaklıklar 3°C’ye kadar düşecek. Rüzgarın öğle saatlerinde hızlanması, akşam saatlerinde ise yavaşlaması bekleniyor.