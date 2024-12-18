Uşak'ta Çarşamba günü sabah saatlerinde yoğun sis etkili olurken, günün geri kalanında az bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava görülecek. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

İşte saatlik hava durumu:

09.00 - 12.00 | Sisli sabah

Sabahın erken saatlerinde Uşak’ta yoğun sis etkili olacak. Görüş mesafesi düşük olabilir, bu nedenle trafikte dikkatli olunmalı. Sıcaklık 10°C, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede. Nem oranı %52 ile sabah saatlerinde oldukça kuru bir hava bekleniyor. Rüzgar ise oldukça hafif, ortalama 2 km/sa, maksimum hız ise 12 km/sa olacak. Sisli hava nedeniyle sabah erken planlarınıza dikkat etmeniz önerilir.

12.00 - 15.00 | Az bulutlu hava

Günün ilerleyen saatlerinde sis etkisini kaybedecek ve yerini az bulutlu bir gökyüzüne bırakacak. Sıcaklık 12°C ile günün en yüksek değerine ulaşacak. Hissedilen sıcaklık yine 12°C olacak. Nem oranı %48 seviyesine düşerek kuru bir hava yaratacak. Rüzgarın yönü sabit kalırken, ortalama hızı 6 km/sa, maksimum hızı ise 18 km/sa olacak. Bu saatler, dışarıda zaman geçirmek için uygun olabilir.

15.00 - 18.00 | Parçalı bulutlu gökyüzü

Öğleden sonra hava parçalı bulutlu bir görünüme bürünecek. Sıcaklık 9°C’ye gerileyecek, hissedilen sıcaklık yine aynı seviyede olacak. Nem oranı %71’e yükselecek, bu da daha nemli bir hava yaratabilir. Rüzgar hızı ortalama 5 km/sa, maksimum hızı ise 17 km/sa olarak ölçülüyor. Bu saatlerde hafif serinlik hissedilebilir.

18.00 - 21.00 | Akşam serinliği

Akşam saatlerinde gökyüzü parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 6°C, hissedilen sıcaklık yine 6°C olarak kalacak. Nem oranı %79’a çıkarak havanın oldukça nemli olmasına neden olacak. Rüzgar hızı ortalama 6 km/sa, maksimum 14 km/sa seviyelerinde esecek. Akşam planları yapacak olanlar, havanın serinliğine karşı hazırlıklı olmalı.

21.00 - 24.00 | Az bulutlu ve soğuk gece

Gece saatlerinde hava az bulutlu olacak ve sıcaklık 5°C’ye kadar düşecek. Hissedilen sıcaklık yine aynı seviyede olacak. Nem oranı %74, bu da havanın soğukla birlikte biraz daha nemli hissedilmesine neden olabilir. Rüzgar hızı ortalama 5 km/sa, maksimum 11 km/sa olarak tahmin ediliyor. Gece saatlerinde dışarı çıkacak olanların sıkı giyinmeleri önerilir.