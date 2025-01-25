Uşak, cumartesi gününe yağışlı bir hava ile uyanıyor. Gün boyunca sürecek olan yağışların sabah saatlerinde yağmur, akşam saatlerine doğru ise karla karışık yağmur şeklinde etkisini artırması bekleniyor. Özellikle hissedilen sıcaklığın gün boyunca düşük seyretmesi ve yüksek nem oranıyla birlikte zorlu hava koşulları yaşanacağı tahmin ediliyor.

Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor. İşte detaylı saatlik hava durumu...

Sabah saatleri: Hafif yağmur ve serin hava

Cumartesi sabahı, saat 09.00-12.00 arasında yağmur etkili olacak. Bu saatlerde hava sıcaklığı 6°C olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacak. Nem oranı %82 civarında seyredecek. Rüzgar, saatte 5 km hızla hafif esecek ve maksimum rüzgar hızı 19 km/sa olacak. Sabah saatleri boyunca yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Öğle vakti: Yağış şiddetini artırıyor

12.00-15.00 saatleri arasında yağmur şiddetini artıracak. Bu zaman diliminde sıcaklık 8°C’ye yükselecek ancak nem oranı %94’e kadar artarak havayı daha ağır hissettirecek. Rüzgar ise saatte 7 km hızla esecek ve maksimum hız 21 km/sa olacak. Yağmurun bu saatlerde kesintisiz devam etmesi bekleniyor.

Akşamüstü: Karla karışık yağmura geçiş

15.00-18.00 saatleri arasında hava sıcaklığı düşmeye başlayacak ve yağış karla karışık yağmur şeklini alacak. Sıcaklık 4°C’ye kadar düşerken, hissedilen sıcaklık da aynı kalacak. Bu saatlerde nem oranı %96 gibi oldukça yüksek bir seviyede seyredecek. Rüzgarın hızı 8 km/sa olacak ve maksimum rüzgar hızı 24 km/sa seviyesine ulaşacak. Özellikle açık havada bulunacak olanlar için bu saatlerde dikkatli olunması gerekiyor.

Akşam ve gece: Sertleşen hava koşulları

18.00’den itibaren akşam saatlerinde hava daha da soğuyacak ve yağış karla karışık yağmur olarak devam edecek. 18.00-21.00 arasında sıcaklık 3°C’ye düşecek, hissedilen sıcaklık ise yine 3°C seviyesinde olacak. Nem oranı %96 seviyesinde kalırken, rüzgar hızı saatte 7 km olacak ve maksimum hız 22 km/sa olarak ölçülecek. Gece saatlerinde ise (21.00-24.00) sıcaklık 2°C’ye kadar inecek. Nem oranı bu saatlerde de %96 olacak ve rüzgarın maksimum hızı 14 km/sa seviyelerine gerileyecek.