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Uşak’ta Çarşamba günü sabah saatlerinden öğleye kadar sisli hava etkili olacak. Öğleden sonra puslu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar en düşük 5°C, en yüksek 13°C civarında seyredecek. 

Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

İşte detaylı hava durumu raporu...

Sabah saatleri (06.00 - 09.00)

Çarşamba günü Uşak'ta sabah erken saatlerde yoğun sis etkili olacak. Sıcaklık 5°C civarında seyredecek ve hissedilen sıcaklık da aynı düzeyde olacak. Nem oranı oldukça yüksek, %87 seviyelerinde. Bu durum özellikle görüş mesafesini kısıtlayabileceğinden sürücülerin dikkatli olması önerilir. Rüzgar hızı ise 5 km/sa ile hafif esintili bir hava sunarken, maksimum 9 km/sa hıza ulaşması bekleniyor.

(09.00 - 12.00)

Sisli hava öğleye kadar etkisini sürdürecek. Sıcaklık 10°C'ye yükselecek ve hissedilen sıcaklık da aynı olacak. Nem oranı %68 seviyesine gerilerken rüzgar hızı 9 km/sa civarında seyredecek, maksimum hız ise 23 km/sa ile dikkat çekiyor. Görüş mesafesinde kısmi iyileşmeler yaşanabilir.

Öğle saatleri (12.00 - 15.00)

Öğle saatlerinde sis etkisini sürdürmeye devam edecek. Sıcaklık en yüksek seviyesine çıkarak 13°C olacak. Hissedilen sıcaklık da aynı düzeyde kalacak. Nem oranı %54'e kadar düşerken rüzgar hızı 9 km/sa civarında kalacak, maksimum hız ise 25 km/sa seviyesine ulaşabilir. Açık hava etkinlikleri için nispeten uygun bir zaman dilimi olsa da dikkatli olunmalı.

Öğleden sonra (15.00 - 18.00)

Hava puslu bir hale bürünecek ve sıcaklık 11°C'ye düşecek. Nem oranı %69 seviyesine yükselirken rüzgar hızında bir azalma görülerek 4 km/sa'ye inecek, maksimum 22 km/sa hızla rüzgar esmesi bekleniyor. Görüş mesafesi pus nedeniyle kısmen düşebilir.

Akşam saatleri (18.00 - 21.00)

Akşam saatlerinde pus etkisini göstermeye devam edecek. Sıcaklık 8°C civarında olacak ve hissedilen sıcaklık da aynı kalacak. Nem oranı %70 seviyelerinde sabit kalırken rüzgar hızının 3 km/sa'ye düşmesi bekleniyor. Maksimum rüzgar hızı ise 7 km/sa ile oldukça düşük seviyelerde kalacak.

Gece saatleri (21.00 - 24.00)

Gece saatlerinde pus etkisini sürdürecek. Sıcaklık 6°C'ye düşerken nem oranı %75 seviyelerine çıkacak. Hava oldukça durgun olacak, rüzgar hızı 3 km/sa civarında kalacak ve maksimum hız yine 7 km/sa olacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ