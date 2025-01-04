4 Ocak 2025 Cumartesi günü Uşak'ta yağmur bekleniyor ve nem oranı yüksek olacak. Dışarıda vakit geçirecek olanların yağmurlu havaya uygun giysiler tercih etmeleri ve ıslanma durumunda sıcakkanlı kalacak bir örtüye sahip olmaları önerilir. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.
Uşak hava durumu (Cumartesi)
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24:00 - 03:00:
- Hava Durumu: Çok bulutlu
- Sıcaklık: 4°C
- Nem: %92
- Rüzgar: 9 km/h
- Hissedilen Sıcaklık: 16°C
- Açıklama: Havanın genelde bulutlu olması bekleniyor. Bu saatlerde dışarıda olmak için sıcak tutacak kıyafetler tercih edilebilir.
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03:00 - 06:00:
- Hava Durumu: Yağmurlu
- Sıcaklık: 3°C
- Nem: %95
- Rüzgar: 9 km/h
- Hissedilen Sıcaklık: 20°C
- Açıklama: Yağmurun etkili olduğu bir dönem. Havanın oldukça soğuk olmasına rağmen yüksek nem oranı nedeniyle hissedilen sıcaklık 20°C'ye kadar yükselebilir. Şemsiye ve su geçirmez giysilerle dışarı çıkmanızda fayda var.
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06:00 - 09:00:
- Hava Durumu: Yağmurlu
- Sıcaklık: 5°C
- Nem: %96
- Rüzgar: 7 km/h
- Hissedilen Sıcaklık: 17°C
- Açıklama: Yağmur devam etmekte. Sıcaklık biraz artıyor ancak nem oranı oldukça yüksek olacak, bu nedenle soğuk hissedilebilir. Hafif rüzgar da eşlik edecek.
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09:00 - 12:00:
- Hava Durumu: Yağmurlu
- Sıcaklık: 7°C
- Nem: %88
- Rüzgar: 9 km/h
- Hissedilen Sıcaklık: 19°C
- Açıklama: Yağmurun etkisi sürmeye devam edecek ancak sıcaklık daha ılıman bir seviyeye ulaşacak. Nem oranı biraz daha düşük, ancak yağmur ve rüzgar etkili olacak.
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12:00 - 15:00:
- Hava Durumu: Yağmurlu
- Sıcaklık: 9°C
- Nem: %89
- Rüzgar: 7 km/h
- Hissedilen Sıcaklık: 24°C
- Açıklama: Havanın en sıcak olduğu saatler. Ancak, nem oranı yüksek olacağı için 24°C'lik hissedilen sıcaklık oldukça bunaltıcı olabilir. Yağmurun yoğunluğu da devam edecek.
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15:00 - 18:00:
- Hava Durumu: Yağmurlu
- Sıcaklık: 8°C
- Nem: %96
- Rüzgar: 3 km/h
- Hissedilen Sıcaklık: 18°C
- Açıklama: Sıcaklık biraz düşerken, nem oranı yüksek kalmaya devam edecek. Rüzgar hafif olacak, fakat yağmurun etkisi sürecek.
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18:00 - 21:00:
- Hava Durumu: Yağmurlu
- Sıcaklık: 7°C
- Nem: %96
- Rüzgar: 5 km/h
- Hissedilen Sıcaklık: 9°C
- Açıklama: Geceye doğru hava soğuyacak, yağmur etkili olmaya devam edecek. Dışarı çıkarken soğuk havaya hazırlıklı olun.
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21:00 - 24:00:
- Hava Durumu: Yağmurlu
- Sıcaklık: 6°C
- Nem: %96
- Rüzgar: 4 km/h
- Hissedilen Sıcaklık: 10°C
- Açıklama: Gece boyunca yağmur etkili olmaya devam ederken, hava sıcaklığı daha da düşecek. Soğuk hissedilecek, bu yüzden kalın giysiler tercih edebilirsiniz.
Kaynak: HABER MERKEZİ