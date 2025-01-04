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4 Ocak 2025 Cumartesi günü Uşak'ta yağmur bekleniyor ve nem oranı yüksek olacak. Dışarıda vakit geçirecek olanların yağmurlu havaya uygun giysiler tercih etmeleri ve ıslanma durumunda sıcakkanlı kalacak bir örtüye sahip olmaları önerilir. Gün boyunca hava durumu ndaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü t arafından güncelleniyor.

Hüseyin Altındağ: “Haklarımızı alana kadar mücadele edeceğiz”

Hüseyin Altındağ: “Haklarımızı alana kadar mücadele edeceğiz”

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