Uşak'ta etkili olması beklenen sert rüzgarlarla birlikte hava sıcaklığı -3°C'ye kadar düşecek. Hissedilen sıcaklık ise gece saatlerinde -9°C'yi bulacak. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Çarşamba günü Uşak'ta hava durumu saat saat analiz

15.00 - 18.00:

Beklenen Hadise: Rüzgarlı

Rüzgarlı Sıcaklık: 0°C

0°C Hissedilen Sıcaklık: -5°C

-5°C Nem Oranı: %48

%48 Rüzgar: Ortalama 21 km/sa hızla esecek; maksimum hız 46 km/sa seviyesine ulaşacak.

Öğleden sonra rüzgarın şiddetli esmesi ve soğuğun kendini hissettirmesi bekleniyor. Özellikle dış mekanlarda uzun süre kalacak olanların sıkı giyinmeleri tavsiye ediliyor.

18.00 - 21.00:

Beklenen Hadise: Rüzgarlı

Rüzgarlı Sıcaklık: -1°C

-1°C Hissedilen Sıcaklık: -6°C

-6°C Nem Oranı: %67

%67 Rüzgar: Ortalama 20 km/sa; maksimum hız 41 km/sa

Gün batımıyla birlikte hava sıcaklığı hızla düşecek. Nem oranındaki artışla birlikte hissedilen soğuk daha sert olacak.

21.00 - 24.00:

Beklenen Hadise: Rüzgarlı

Rüzgarlı Sıcaklık: -3°C

-3°C Hissedilen Sıcaklık: -9°C

-9°C Nem Oranı: %67

%67 Rüzgar: Ortalama 19 km/sa; maksimum hız 41 km/sa

Gece saatlerinde hava daha da sertleşecek. Hissedilen sıcaklık -9°C seviyelerine ulaşacak. Soğuğa karşı hazırlıksız yakalanmamak için gerekli tedbirlerin alınması büyük önem taşıyor.

Meteoroloji'den uyarı:

Uşak'ta gece boyunca etkili olacak sert rüzgar ve dondurucu soğuklara karşı özellikle kronik rahatsızlıkları olanlar, yaşlılar ve çocuklar dikkatli olmalı. Evden çıkacakların kalın ve rüzgar geçirmez kıyafetler tercih etmeleri öneriliyor.

Hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği tahmin ediliyor. Özellikle buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüler dikkatli olmalı.