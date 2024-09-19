Uşak Belediyesi, yaşlı, engelli ve hamile vatandaşların günlük işlerini daha rahat yapabilmeleri için İsmetpaşa Caddesi’nde yüzde yüz elektrikli ve çevreci Buggy araçlarını hizmete sundu. Bu araçlar, ücretsiz olarak vatandaşlara pratik ve hızlı ulaşım imkanı sağlıyor.

Vatandaşlardan teşekkür mesajı

Buggy araçlarını kullanmaya başlayan Uşaklı vatandaşlar, bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bir vatandaş, “İşlerimizi hallederken zorluk çekiyorduk, birkaç adım attığımızda hemen durup dinlenmek zorunda kalıyorduk. Buggy araçları sayesinde artık rahatlıkla işimizi görüyoruz” dedi. Vatandaşlar, bu hizmeti başlatan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’a teşekkür ederek, kendisine minnetlerini ifade etti.