Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzenledikleri operasyonda 19 kaçak göçmen ve bir kaçakçılık şüphelisini yakaladı. Kaçak göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, bölgeye hızla intikal etti. ‘TCSG-905’ ve ‘KB-4304’ numaralı Sahil Güvenlik botları, hareket halindeki fiber karinalı lastik botu durdurdu. Yapılan aramalarda, bot içinde 19 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi tespit edilerek yakalandı.

Geri gönderildiler

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürülen kaçak göçmenler, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. Yakalanan göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında da yasal işlem başlatıldı.