Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında, otomobilin park halindeki tırın dorsesine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası olay yerinde geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

Kaza anı: Direksiyon hakimiyeti kaybedildi

Uşak’ın Ünalan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde E.K. (29) yönetimindeki 64 ABP 665 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada yol üzerinde park halinde bulunan 64 ACL 451 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kaza, çevredeki vatandaşlar tarafından hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Olay yerinde müdahale: 1 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonucunda, otomobilde yolcu konumunda bulunan Gökhan Yeter (40) hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü E.K. ise yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık ekipleri, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Soruşturma başlatıldı

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gökhan Yeter’in cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. İlk belirlemelere göre, kazanın direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor.