Uşak'ta meydana gelen feci trafik kazasında, otomobilin park halindeki bir tırın dorsesine çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kaza, Ünalan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti

Olay, E.K. (29) yönetimindeki otomobilin, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde olan tırın dorsesine arkadan çarpmasıyla meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, otomobilde yolcu konumunda bulunan Gökhan Yeter'in (40) hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilin sürücüsü E.K. ise yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kaza sonrası olay yerinde yapılan detaylı incelemelerin ardından Gökhan Yeter'in cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis, kazanın sebebini ve detaylarını araştırmak üzere soruşturma başlattı.