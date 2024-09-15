Uşak’ın Çarıkköy yakınlarında meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda yaşanan kaza, bölgedeki trafiği bir süre aksattı.

Kazanın detayları

Olay, Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda H.T.V. (26) yönetimindeki otomobilin, tali yoldan çıkan Hüsnü Çoban (68) idaresindeki otomobille çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışma sonucu H.T.V., yanında bulunan F.N.B. (18) ve H.N. (25) ile diğer aracın sürücüsü Hüsnü Çoban ve eşi Eşe Çoban (69) yaralandı.

Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi

Kaza ihbarının ardından olay yerine hızla sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Eşe Çoban, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yol kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, otomobillerin kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Bölgedeki trafik akışının normale dönmesi için ekipler çalışmalara devam ediyor.