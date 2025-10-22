Uşak’ta jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.
Uşak’ta geniş çaplı jandarma operasyonu
Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 firari hükümlü ile aranan 11 kişi yakalandı.
Yakalanan şahıslar, jandarma karakollarındaki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Uşak Cezaevi’ne teslim edildi.
Operasyonun, il genelinde asayişin sağlanması ve suç oranlarının azaltılması amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.
Uşak İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliği için aranan şahıslara yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.
Yetkililer, suçla mücadelede kararlılıkla hareket ettiklerini vurguladı.