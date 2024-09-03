Uşak'ın Fatih Mahallesi'nde iki komşu arasında çıkan kavga, trajik bir şekilde inşaat çukuruna düşme ile sonuçlandı. Olayda Murat K. ağır yaralanırken, Mesut K.'nın durumu stabil.

Kavganın sebebi belirsiz

Fatih Mahallesi İkinci Akasya Sokak'ta, 39 yaşındaki Murat K. ve 47 yaşındaki Mesut K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İnşaat çukuruna düşme

Kavga sırasında, Murat K. ve Mesut K. sokakta bulunan bir inşaatın temel çukuruna düştü. Çevredeki vatandaşların olayın hemen ardından 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber vermesiyle, acil müdahale için ekipler olay yerine sevk edildi.

Yaralıların durumu

112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Murat K. ve Mesut K., Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Murat K.'nın durumunun ağır olduğu, Mesut K.'nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis soruşturması

Olayla ilgili olarak polis ekiplerince bir soruşturma başlatıldı. Kavganın nedenleri ve çukuruna düşme olayının detayları araştırılıyor.