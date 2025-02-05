Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Memleket Partisi Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Can Solak ile Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılan Gülistan Yalçın ve Ozan Evran'ı başkanlık makamında kabul etti. Başkan Yalım, Memleket Partisi'nden istifa edip CHP'ye katılan Solak’a rozetini takarak, bu geçişi kutladı.

"Yarıştan dolayı teşekkür ediyorum"

Başkan Yalım, Mehmet Can Solak’a teşekkürlerini ileterek, "Kendisiyle birlikte yarıştık ve yarışından dolayı da teşekkür ederim" dedi. Solak’ın yanı sıra, yeni üye olan Gülistan Yalçın ve Ozan Evran’a da rozet takarak, Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılımlarını resmi olarak kutladı.

CHP'ye katılımlar devam ediyor

Memleket Partisi’nden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılım sağlayan eski belediye başkan adayı Mehmet Can Solak’ın bu geçişi, Uşak’taki siyasi dengeleri önemli ölçüde etkileyebilir. Başkan Yalım’ın, bu geçişi destekleyici açıklamaları ve rozet takma töreni, partinin yerel bazda güç kazandığını gösteriyor.