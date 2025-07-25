Uşak’ın Sivaslı ilçesine bağlı Hanoğlu köyü yakınlarında meşelik alanda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangının kontrol altına alınması için bölgede yoğun çalışma yürütülüyor.



Yangın Rüzgarın Etkisiyle Büyüdü

Edinilen bilgilere göre, Hanoğlu köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Meşelik arazideki alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine ekipler alarma geçti.

Geniş Katılımlı Müdahale Başlatıldı

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen 29 arazöz, 19 su tankeri, 6 dozer ve 5 helikopterle müdahale başladı. Ekipler yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Müdahale Hem Havadan Hem Karadan Sürüyor

Yangın bölgesinde çalışmalar gün boyunca aralıksız devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen söndürme çalışmalarına çevre illerden de destek gönderildi.

Yetkililer, vatandaşların yangın bölgesine yaklaşmamaları ve ekiplerin yönlendirmelerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.