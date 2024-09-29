Uşak’ın Banaz ilçesinde yer alan Karaköse köyü yakınlarında saat 14.30 civarında başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen henüz tam anlamıyla kontrol altına alınamadı. Uşak Valisi Naci Aktaş, yangının etkisinin azaldığını ve İzmir, Kütahya, Afyon ve Denizli’den gelen takviye ekiplerle birlikte söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yangına 230 personel müdahale ediyor

Vali Naci Aktaş yaptığı açıklamada, yangınla mücadelede 230 personelin, 90 araçla birlikte söndürme çalışmalarına katıldığını bildirdi. Orman Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara takviye ekiplerin de destek verdiği belirtildi. Vali Aktaş, yangının hızının azaldığını, ancak tamamen kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf edildiğini ifade etti.

Takviye ekipler geldi

Bölgedeki yangına müdahaleyi hızlandırmak amacıyla çevre illerden de yardım ekipleri gönderildi. İzmir, Kütahya, Afyon ve Denizli’den gelen takviye ekipler, yangının yayılmasını önlemek ve kontrol altına almak için aralıksız çalışıyor. İş makineleriyle ayrıştırma çalışmaları yapılırken, yangının etkisini en aza indirmek için karadan müdahaleler devam ediyor.

"Temennimiz kısa sürede kontrol altına almak"

Vali Aktaş, yangının büyüklüğü karşısında ekiplerin özveriyle çalıştığını dile getirerek, "Temennimiz yangını en kısa sürede kontrol altına almak ve daha fazla zararın önüne geçmek" dedi. Ekipler, alevlerin ormanın derinliklerine yayılmasını engellemek amacıyla gece boyunca da çalışmalarını sürdürecek.

Yangın söndürme ekipleri, orman yangınının geniş bir alana yayılmasını engellemek için hava ve kara unsurlarıyla mücadele ediyor. Yangının hızının azaldığı bilgisi verilmesine rağmen, yangının yeniden şiddetlenmemesi için hem havadan helikopterlerle hem de karadan iş makineleriyle yoğun bir müdahale sürdürülüyor.

Yangının sebebi araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni henüz kesin olarak bilinmezken, olayın ardından bölgede geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yangının nedenine dair incelemeler devam ederken, yetkililer yangın tehlikesinin sürdüğünü ve halkın dikkatli olması gerektiğini vurguladı.