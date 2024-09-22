Uşak'ta bulunan Blaundos Antik Kenti'nde arkeolojik kazılar tüm hızıyla devam ederken, son derece önemli bir keşfe daha imza atıldı. Roma Erken İmparatorluk Dönemi'ne ait bir kadın heykelinin bulunması, antik kentin zengin tarihi mirasının bir parçası olarak büyük heyecan yarattı. Heykel, bölgenin Roma dönemindeki kültürel ve sanatsal zenginliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

“Tarihimize sahip çıkıyoruz”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu keşfin önemine vurgu yaptı. Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu eser, tarihimizin zengin mirasını bir kez daha gözler önüne seriyor. Önemli ve eşsiz bir keşfi gün ışığına kavuşturan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kültürel mirasımızı koruma ve gelecek kuşaklara aktarma yolunda durmadan çalışıyoruz. Bu toprakların her karışında, geçmişin izleri bizi bekliyor. Tarihimize sahip oluyoruz, geleceğe miras bırakıyoruz."

Tarihin derinliklerine yolculuk

Blaundos Antik Kenti, Uşak’ın önemli tarihi alanlarından biri olarak biliniyor. Roma dönemine ait kalıntılarıyla, bölgenin antik dönemden günümüze kadar uzanan tarihsel önemini ortaya koyuyor. Kazılar sırasında çıkarılan kadın heykeli, hem arkeologlar hem de tarihçiler için büyük bir buluş olarak kabul ediliyor.

Kazı ekiplerinden büyük başarı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin büyük bir titizlikle yürüttüğü kazı çalışmalarında, bulunan bu eser, Roma dönemine dair sanatsal ve kültürel ipuçları veriyor. Heykelin detaylı incelemeleri yapıldıktan sonra sergilenmek üzere müzelere taşınması planlanıyor.