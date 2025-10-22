Uşak’ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, evinde kaçak sigara malzemeleri ve uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Uşak’ta jandarmadan kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda kent merkezinde bulunan D.Ç. (41) isimli şahsın evine operasyon düzenledi.

Adrese yapılan baskında çok sayıda kaçak sigara yapımında kullanılan malzeme ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Evde kaçak sigara malzemeleri ve uyuşturucu ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin yaptığı detaylı aramada;

9 elektronik sigara,

3 elektronik tütün sarma makinesi,

2 kompresör,

7 bin 200 doldurulmuş makaron,

57 bin 600 boş makaron,

60 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün,

15 bin çıtçıtlı poşet,

8 tabanca fişeği

ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan D.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı, kaçak tütün ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen denetim ve operasyonların aralıksız devam edeceğini bildirdi. Yetkililer, halkın huzur ve güvenliği için kaçakçılıkla mücadelede kararlılık mesajı verdi.