Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 86 yaşındaki Mustafa Vural bir tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay, Denizli-Uşak kara yolunun Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. E.Y. yönetimindeki tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Vural'a çarptı.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Vural'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazesi, gerekli incelemelerin ardından Sivaslı Devlet Hastanesi morguna nakledildi.

Tır sürücüsü gözaltında

Kazanın ardından tır sürücüsü E.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.