Uşak-Ankara kara yolunda üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza Osmanlı Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi
Uşak-Ankara kara yolunun Osmanlı Köprülü Kavşağı’nda meydana gelen kazada, A.G. (34) yönetimindeki 64 LS 296 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen O.B. (61) idaresindeki 64 LR 575 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle O.B.’nin kullandığı otomobil, C.T. kontrolündeki 64 KS 278 plakalı araçla çarpıştı.
3 kişi yaralandı
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü A.G. ile 64 LR 575 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ş.B. (57) ve A.B. (91) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından yeniden trafiğe açıldı.