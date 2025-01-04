Manisa İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. 6 suçtan aranma kaydı bulunan A.İ. (31), Turgutlu ilçesinde yakalandı ve hapis cezasına çarptırıldı.

Suçlardan yargılanan şahıs Turgutlu’da yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması için sürdürdüğü çalışmalarını başarıyla tamamladı. Turgutlu ilçesinde JASAT ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon sonucunda, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık gibi suçlardan kesinleşmiş 20 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.İ. (31) yakalandı.

Yakalanan şahıs cezaevine teslim edildi

Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin ardından Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilerek, cezalarını çekmeye başladı. Bu başarılı operasyonla Manisa'da suçlulara yönelik etkin mücadele devam etti.