Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicileri yanıltıcı ürün etiketleriyle mücadele amacıyla yeni bir tebliğ yayımladı. Buna göre eritme peynirlerin ambalajlarındaki bazı ifadeler yasaklandı.

Düzenlemeyle eritme peynirlerin ambalajlarında “tulum, örgü, çeçil, dil, tel, kaşar, ve tost peyniri” gibi terimlerin kullanılmasını engellemeyi hedefliyor. Yalnızca bu ifadelerle tanımlanan peynirlerin satışının yasaklanacağı belirtiliyor.

Ayrıca, eritme peynirlerinin etiketlerinde ürün adının en az 3 mm punto büyüklüğünde ve temel görüş alanında yer alması gerektiğini vurguladı.

Ürün adı algısı yaratacak “sürülebilir, ultrafiltrasyon, üçgen, tost için” gibi ifadelerin, ürün adıyla aynı büyüklükte olmaması ve etiket üzerinde ürün adından daha büyük bir puntoda yer almaması gerektiği belirtildi. Yapılan düzenlemenin amacı, “tüketicilerin daha güvenli ve şeffaf bir şekilde ürün satın almalarını sağlamak” olarak açıklandı.

Düzenlemenin temel amacının tüketiciyi yanıltmayı engellemek olduğunu ifade eden Karma Grup Regülasyon ve Operasyon Direktörü Didem Altuntaş, “Eritme peynirler, geleneksel ve yöresel peynirleri veya coğrafi işaretli peynirleri çağrıştıracak şekilde üretilip piyasaya sunulamayacak. Tulum, örgü, çeçil, dil, tel, abaza, kaşar peyniri gibi ifadeler bu kapsamda değerlendirilecek” dedi.

Geçen günlerde “limon suyu, narlı sos” gibi taklit ürünlerin satışını yasaklayan Tarım ve Orman Bakanlığı, ayrıca, zincir marketlerde satılan "aromalı" ürünlere de sınırlamalar getirecek.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, özellikle “muzlu, çilekli, fındıklı” gibi ifadelerle tanıtılan gofretlerin, bu isimlerle satışının yasaklanması ve ambalajlarda sadece “aromalı” ifadesinin kullanılmasının zorunlu hâle getirilmesi planlanıyor.