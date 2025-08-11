Eskişehir’de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Yarı Final müsabakalarında sahaya çıkan kız voleybol takımı, grup karşılaşmalarını başarılı bir şekilde tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Gösterdikleri üstün performans sayesinde adlarını Türkiye Finalleri’ne yazdıran ekip, 26-31 Ağustos tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecek şampiyonada mücadele edecek. Türkiye’nin dört bir yanından gelen en iyi takımların bir araya geleceği bu organizasyonda, şampiyonluk hedefiyle parkeye çıkacak olan temsilcimiz, sezon boyunca sergilediği disiplinli çalışma ve azmin karşılığını almış oldu.

Takımın elde ettiği bu sonuç, hem sporcuların hem de teknik ekibin emeklerini taçlandırırken, Eskişehir spor camiasında da büyük gurur yarattı.