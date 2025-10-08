Bugün sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “uyuşturucu” iddiasıyla ünlü isimlere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında aralarında Hadise, İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu, Birce Akalay gibi isimlerin de bulunduğu 19 ünlü, evlerinden alınarak Jandarma İl Komutanlığı’na götürüldü.

Gözaltına alınan isimlerden kan örnekleri alınmasının ardından tümü serbest bırakıldı. Operasyon, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Hadise’den konser açıklaması

Uyuşturucu operasyonu sonrası Hadise’nin akşam Ankara’da planlanan konserinin iptal olup olmayacağı merak konusu oldu.

Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Ben de sizin kadar şaşkınım olanlar karşısında. Çok şükür her şey geride kaldı. Bu akşam tüm kalbimle sahnedeyim. Ankara’da görüşürüz.”

Bu açıklama, Hadise’nin konserinin planlandığı gibi devam edeceğini netleştirdi.