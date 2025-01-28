Başarılı oyuncu Ozan Akbaba, son dönemde yer aldığı “Uzak Şehir” dizisindeki Cihan Albora karakteriyle dikkat çekiyor. Ancak oyuncu, sosyal medya hesabında hayranlarından gelen bir yorum üzerine yaptığı açıklamayla gündeme oturdu.

Bir takipçisi, Akbaba’nın önceki projelerde canlandırdığı rollerle ilgili şu yorumu yaptı:

"Ozan Akbaba bu dizide o kadar dayak yiyor ki Uzak Şehir'deki aşiret reisi moduna bir türlü oturtamıyorum."

Bu yorum üzerine Akbaba, dikkat çeken bir yanıt vererek şunları söyledi: "Evet, çok iyi dayak yediğim için sürekli dayak yeme sahnesi yazıldı. Başka dayak yeme sahnelerimi de yazmak istersen eğer Sıla'nın klibinde de dayak yedim. Sonra o klibi Beyaz ti'ye aldı, onda da dayak yedim."

Ozan Akbaba, ünlü şarkıcı Sıla’nın “Vaziyetler” klibinde, şarkıcının sevgilisi rolünü üstlenmişti. Klipteki dayak sahnesi, oyuncunun sosyal medyada verdiği yanıtlarla yeniden gündeme geldi.