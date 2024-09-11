Sandıklı ilçesinde, Kumalar Yaylası'nda bir yılkı atının ciddi sağlık sorunları yaşadığı fark edildi. Ön ayaklarından engelli olan ve toynakları 20 santime kadar uzayan at, yeterince beslenemediği için zayıflamıştı. Doğa keşfi sırasında durumu fark eden doğa severlerin yardımlarıyla atın hayatı kurtarıldı.

Yılkı atının durumu üzgün görüntüyle fark edildi

Sandıklı Dağcılık ve Doğa Sporları (SANDOS) Kulübü Başkanı Asım Yıldız, Kumalar Yaylası'nda gerçekleştirdiği keşif gezisi sırasında, ön ayaklarında engel bulunan ve toynakları aşırı derecede uzamış bir yılkı atı fark etti. Yıldız, atın hareket edemediğini ve zayıflamış olduğunu gözlemleyerek bu durumu sosyal medya üzerinden paylaştı ve yardım çağrısında bulundu.

Yardım çağrısı ilgi gördü

Yıldız'ın sosyal medya paylaşımı kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Türkiye'nin dört bir yanından hayvanseverler ve doğa dostları, yılkı atına yardım etmek için harekete geçti. Bu duyarlılık sayesinde, atın sağlık durumu hızla iyileştirildi ve gerekli müdahaleler yapıldı.

Sandıklı halkı duyarsız kalmadı

Sandıklı halkı da olayın farkına vardı ve atın sağlığı için gerekli yardımı sağladı. İlçede yaşayan vatandaşlar, yılkı atının tedavisi ve yeniden doğaya kazandırılması sürecinde büyük bir özveri gösterdi. Yardımseverlerin katkılarıyla at, tekrar özgürlüğüne kavuştu ve eski sağlığına kavuşmak üzere.

Sonuç ve teşekkürler

Bu olay, toplumun doğa ve hayvan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Asım Yıldız ve yardım eden herkes, yılkı atının hayatını kurtarmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın önemini de vurgulamış oldu. Yıldız, "Yılkı atının yardımına koşan herkese teşekkür ederim. Bu tür yardımlar, doğanın ve hayvanların korunmasına katkı sağlıyor" diyerek duyduğu memnuniyeti ifade etti.