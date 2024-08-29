Türkiye'nin önde gelen eğitim merkezlerinden biri olan Uzay Kampı Türkiye, bu yaz da uluslararası öğrencilerin gözdesi oldu. Bulgaristan, Çin, Filipinler, Fransa, İngiltere, İspanya, Polonya, Romanya, Yunanistan, İtalya ve ABD gibi birçok ülkeden gelen yüzlerce öğrenci, yaz tatillerini hem verimli hem de eğlenceli bir şekilde değerlendirdi. Kamp, sunduğu Türkçe ve İngilizce programlarla hem yerel hem de yabancı öğrenciler için ideal bir öğrenme ortamı sağlıyor.

Uzay eğitiminde yeni bir boyut: Aurora Uzay Aracı Simülatörü

Kampın en ilgi çekici özelliklerinden biri, Türkiye’de ilk kez kullanılan "Aurora Uzay Aracı ile Uçuş Görevi Simülatörü." Bu simülatör, NASA'nın 2030’lu yıllarda gerçekleştirmeyi planladığı insanlı Ay uçuşlarının birebir canlandırmasını yapıyor. Öğrenciler, bu simülatör sayesinde gerçek bir astronot gibi hissetme fırsatı bulurken, uzayın derinliklerine heyecan verici bir yolculuk yapıyorlar. Kampta yer alan İspanya’nın CONSERJERIA DE EDUCATION okullarından gelen öğrencilerin öğretmeni, kamp deneyimini “Son derece uygulamalı, tatmin edici ve motive edici. Öğrenciler, sıradan sınıf ortamından çok farklı bir deneyim yaşıyor” sözleriyle özetledi.

Küresel dostluklar ve bilim projeleri

Uzay Kampı Türkiye, Küresel Dostluk Vakfı (GFTSE) ile iş birliği yaparak, E-Pal Haftası kapsamında düzenlenen Galaktik Yaz Kampı Programı'na ev sahipliği yaptı. Bu özel programa, aralarında Türkiye, Bulgaristan, Çin, Filipinler, Fransa, İspanya, İngiltere, Romanya, Yunanistan ve Polonya’nın da bulunduğu 9 ülkeden 164 öğrenci ve 18 öğretmen katıldı. Öğrenciler, bu etkinlikte yıl boyunca hazırladıkları bilim projelerini sergileme fırsatı buldular. Ayrıca, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti İzmir Şubesi’nin desteğiyle gerçekleştirilen telsiz bağlantı simülasyonları, öğrencilere telsiz iletişimi hakkında pratik bilgiler kazandırdı.

Uzay bilimlerinde ilham verici konuşmalar

Kamp boyunca çeşitli alanlarda uzman isimler öğrencilere bilgi ve ilham verdi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Öğretim Görevlisi Prof. Fabrizio Pinto, "Güneş Yelkenleri ve Uzay Araştırmalarındaki Olağanüstü Potansiyelleri" konulu bir sunum yaparak, uzay araştırmalarının geleceği hakkında çarpıcı bilgiler paylaştı. Ayrıca, Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) mühendisleri de katılımcılara Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin çalışmaları hakkında detaylı sunumlar yaparak, uydular ve yer gözlem sistemleri konusunda bilgi verdi. Öğrenciler, bu sunumlar sayesinde uzay teknolojilerinin gelecekteki uygulamaları hakkında derinlemesine bilgi edindi.

Yeni dönem için kayıtlar açıldı: Uzay tutkunları hazırlanın!

Uzay Kampı Türkiye, eğitim-öğretim dönemi boyunca da öğrenciler için kapılarını açık tutacak. Fen bilimlerine yönelik iki günlük özel programlar sunacak olan kamp, şimdiden yoğun ilgi görüyor. Öğrenciler, okulların açılmasıyla birlikte bu eşsiz kamp ortamında hem eğlenceli vakit geçirecek hem de bilimsel bilgi birikimlerini artıracak. Ön kayıtların başladığı kamp, kısa sürede dolacak gibi görünüyor. Bu eşsiz deneyimi kaçırmak istemeyen öğrenciler ve veliler, erken kayıt fırsatlarından yararlanarak yerlerini ayırtabilirler.