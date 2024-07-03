Uzay turizmi firması Space Perspective, insanları Dünya'nın 32 kilometre yukarısına taşıyacak balonun inşasını tamamladı ve ilk deneme uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yolculukların bu yıl sonunda başlaması planlanıyor ve bilet fiyatı 125 bin dolar olarak belirlendi.

İlk deneme uçuşu başarıyla tamamlandı

Space Perspective, bilet alan müşterileri uzaya taşıyacak küre şeklinde bir kapsül araç tasarladı. İlk başarılı uçuş denemesini tamamlayan şirket, açık bar ve tuvalet içeren lüks balon ile Dünya manzarası sunuyor. Bu heyecan verici yolculuk için belirlenen bilet fiyatı 125 bin dolar, en düşük depozito ücreti ise bin dolar olarak açıklandı.

Sekiz koltuğa sahip araçla yapılacak seyahatler, bu yılın sonunda başlayacak. Yolculuk altı saat sürecek ve kapsül, Dünya atmosferinin yaklaşık 29 kilometre üzerinde durarak yolculara 360 derecelik manzara sunacak. Kapsül içi Wi-Fi, bar ve tuvalet gibi lüks olanaklar, yolcuların konforunu en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Yeni bir rekor iddiası

Space Perspective, uzayın sınırına götürülen insan sayısında yeni bir rekor kırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz ay yapılan güncellemede, uzayın sınırındayken kokteyllerini yudumlayan misafirlerin kapsülde karşılaşacağı kuşbakışı manzara paylaşılmıştı. Yolcular, kapsül içindeyken Dünya'nın 360 derecelik manzarasının keyfini çıkarabilecekler.

Kapsülün iç mekanı

Şirketin açıklamasına göre, kapsül “Şimdiye kadar yapılmış herhangi bir insanlı uzay uçuşu kapsülünün en geniş iç mekanına” sahip. Sekiz kaşifle bir kaptanı taşıyacak olan kapsül, konforlu ve geniş alanı ile dikkat çekiyor.

Space Perspective’in teknolojisi ve güvenliği

Space Perspective, kapsüllerinin roketlerden çok daha yavaş ve nazik bir şekilde dünyadan ayrıldığını ve “NASA ve diğer saygın kuruluşların” binlerce kez kullandığı bir teknolojiyi kullandığını vurguladı. Bu da yolculukların güvenliğini ve konforunu artıran önemli bir faktör olarak belirtildi.

Neptune Uzay Aracı

Neptune Uzay Aracı, SpaceBalloon, yedek iniş sistemi ve kapsülden oluşuyor. Bu yapı, yolculuğun güvenli ve sorunsuz geçmesini sağlamak amacıyla tasarlanmış.