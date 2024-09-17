Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı çeltik alım fiyatı maliyet fiyatının altında kalırken Türkiye'de çeltik ihtiyacının yaklaşık yüzde 45'inin karşılandığı Edirne'de kuraklık ve sulama suyuyla ilgili sorunlar çeltik üretimini tehdit ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su sorunu olduğunu kabul ederek “Bu üretim sezonunun sizler için çok kolay geçmediğini, yakinen biliyorum. Ama önümüzdeki sene bunu şansa bırakamayız” dedi.

Türkiye'nin çeltik ihtiyacının yaklaşık yüzde 44'ünün karşılandığı Edirne'nin İpsala ilçesinde Çeltik Festivali'ne katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılında Türkiye'de çeltik üretiminde 980 bin tonluk rekolte beklediklerini öne sürdü.

Yumaklı, “Bizim tahminimiz yaklaşık 980 bin tonluk bir rekoltenin geleceğini düşünüyoruz. İnşallah bu gerçekleşmiş olur. Böylece ülkemizin ihtiyaç duymuş olduğu çeltiğin yüzde 75'ini biz bu topraklarda üretmiş olacağız” dedi.

Ancak üretici hasat mesaisine hazırlanırken dün Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, yaşanan kuraklık nedeniyle çeltiklerde verim kaybı yaşanacağına dikkat çekmişti. Çeltikte çok zor bir yıl geçtiğini belirten Arabacı, “Çeltikte ciddi anlamda su sıkıntısı yaşadık. Meriç Nehri'nde de sıkıntılar yaşandı, hatta belli aralıklarla su kesintileri yapıldı ama en büyük sıkıntı da Tunca Nehri'nde yaşandı bu yıl. Tunca Nehri'nden sulanan çeltiklerde aşağı yukarı iki aydan fazla sıkıntı yaşandı” ifadelerini kullandı.

Sulama alanının 525 bin dekar olacağını taahhüt etti

Edirne’de sulama suyu sorunu devam ederken yaz aylarında, Bakan Yumaklı, “Bu üretim sezonunu sizler için çok kolay geçmediğini, yakinen biliyorum. Nereden biliyorum? Sayın Valimiz de değerli vekilimizle, il başkanımızla, belediye başkanlarımızla sürekli bir iletişim içerisinde olduk. Özellikle su konusunda yaşanan o süreci hep beraber takip ettik. Küresel iklim değişikliği nedeniyle yağışların diğer yıllara göre daha az olması Tunca ve Meriç Nehri'nin debisini etkiledi. Çeltik üreticilerimizin bu durumdan etkilenmemesi için, kademeli su planlaması gibi çalışmalar yaparak, üretim döneminin kayıpsız tamamlanmasını sağladık. Bizler el ele verdiğimiz zaman, omuz omuza verdiğimiz zaman çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Yalnız bu seneyi bir şekilde geçirdik. Ama önümüzdeki sene bunu şansa bırakamayız. Dolayısıyla çalışmalara bugünden başlamış olacağız. Bunu da ben ve ekibim adına sizlere sözünü vermiş olayım şimdiden” diye konuştu.

Edirne için 15 tane proje olduğunu dile getiren Yumaklı, sulama projeleriyle birlikte Edirne'de sulamaya açılacak olan alanın toplam miktarı 525 bin dekar olacağını taahhüt ederek şunları söyledi:

“Özellikle 11 milyarlık kaynağı biz Hamzadere Barajı'nın sulamasına, Çakmak Barajı'nın sulamasına, Subaşı sulamasına ve Bülbüldere regülatörü ve sulamasına ayırmış durumdayız. İnşallah bunları da çok hızlı bir şekilde hayata geçirmiş olacağız.”

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