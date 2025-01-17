Suriye'nin Halep iline bağlı Menbiç ilçesinin Rabıta Mahallesi'nde bombalı araçla düzenlenen saldırı, büyük paniğe yol açtı. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Çevrede ciddi hasar meydana gelirken, güvenlik güçleri bölgede yoğun önlemler aldı.

Saldırıyı kimse üstlenmedi

Saldırının ardından yetkililer hemen bölgedeki güvenlik tedbirlerini artırırken, saldırıyı henüz üstlenen bir grup olmadı. Suriye'deki karışık durum göz önüne alındığında, bu tür saldırıların farklı gruplar tarafından yapılması muhtemel görünüyor.

Bu saldırı, Menbiç'teki terör saldırıları zincirine bir yenisini ekledi. 31 Aralık 2024 tarihinde PKK/YPG terör örgütünün gerçekleştirdiği bombalı saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetmişti.