Altın fiyatları son haftalarda adeta “serbest düşüş”e geçti.

Dün gram altın fiyatı 6.200 TL’nin üzerindeyken, gün sonunda 5.800 TL seviyesine kadar geriledi.

Böylece yatırımcı, sadece bir gün içinde 400 liralık kayıp yaşadı.

Uluslararası piyasalarda da ons altın 4.380 dolardan 4.040 dolara kadar düştü.

Altın ve para piyasaları uzmanı Nasri Amcalar, TGRT Haber canlı yayınında yaşanan bu sert dalgalanmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Bir miktar daha düşüş olabilir”

Nasri Amcalar, düşüşün nedenlerini şöyle açıkladı:

“Amerika ile Çin arasında süren ticaret savaşında uzlaşma sinyalleri geliyor.

Önümüzdeki hafta iki ülke liderinin yüz yüze görüşmesi planlanıyor.

Eğer bu olumlu haberler devam ederse, altın tarafında biraz daha kâr satışı görebiliriz.

Yani bir miktar daha düşüş söz konusu olabilir.”

Amcalar, ons altının 4.000 doların altına gerileyebileceğini ve 3.950 dolara kadar düşüşün mümkün olduğunu, bu seviyenin de kırılması halinde 3.800 dolar bandının test edilebileceğini söyledi.

“Panik satışı yapmayın” uyarısı

Uzman isim, yatırımcılara en önemli mesajını şu sözlerle verdi:

“Bu düşüşleri panik olarak görmemek gerekiyor.

Panik satışı yapmayın.

Orta ve uzun vadede ons altın yeniden yükselecek.

FED’in bu yıl içinde iki kez faiz indirimi yapması bekleniyor.

Bu da altını yukarı yönlü hareketlendirecektir.”

“Bu düşüşler bir alım fırsatı”

Amcalar, altının orta ve uzun vadede yeniden değer kazanacağını belirterek şunları ekledi:

“Yatırımcılar her düşüşü bir alım fırsatı olarak görmeli.

Çünkü altın, tarih boyunca uzun vadede kazandıran bir yatırım aracıdır.

Şu anda satmak yerine, uygun seviyelerden alım fırsatını değerlendirmek daha doğru olur.”

Kuyumcu ile televizyon fiyatı farkı neden arttı?

Amcalar, televizyonlarda görülen altın fiyatları ile kuyumculardaki fiyat farkına da açıklık getirdi:

“Piyasa şu anda çok hareketli. Gün içinde fiyatlar sürekli değişiyor.

20-30 liralık farklar yerine 300-400 liralık oynamalar yaşanıyor.

Bu yüzden ekranlardaki fiyatlarla kuyumcu fiyatları arasında fark oluşması normal.”