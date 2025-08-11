Yargıtay, banyosunda yıkanan bir kadını pencereden izleyen sanık hakkında verilen “cinsel taciz” kararını bozdu. Yüksek Mahkeme, eylemin “özel hayatın gizliliğini ihlal” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.



Yargıtay’dan Emsal Nitelikte Karar

Olay, sanığın, mağdur kadını evinin 130 santimetre yükseklikteki banyosunun penceresinden izlediği iddiasıyla başladı. Yerel mahkeme, sanığı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 105. maddesi uyarınca “cinsel taciz” suçundan mahkûm etti.

Cinsel Nitelik ve Fiziki Temas Yok

Ancak Yargıtay Ceza Dairesi, olayda cinsel nitelikli bir davranış veya fiziki temas bulunmadığına dikkat çekti. Sanığın yalnızca izleme fiilinde bulunduğu ve bunun TCK’nın 134. maddesinde düzenlenen “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçunu oluşturduğu belirtildi.

“Mahrem Alana İzinsiz Müdahale”

Kararda, “Sanığın, kadının evinin penceresinden bakarak onu banyo yaparken izlemesi, kişinin özel hayatına izinsiz bir müdahaledir” ifadesine yer verildi. Yüksek Mahkeme, bu nedenle sanığın TCK’nın 134/1. maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiğini kaydetti.