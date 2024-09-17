Avrupa Birliği’nin karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik en önemli uygulama araçlarından biri olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) uyum çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda, Türkiye’den Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği ile İtalya’dan CO.SVI.G.’in ortaklığında yürütülen "Karbon Yönetimi için Kümelerarası İş birliği" projesinin ilk çalışma ziyareti, 2-7 Eylül 2024 tarihlerinde İtalya’nın Floransa kentinde gerçekleştirildi.

İtalya'nın karbonsuzlaşma çalışmaları

Projeye liderlik eden Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin temsilcileri, Floransa’da düzenlenen ziyaretle İtalya’nın karbon yönetimi ve azaltımına yönelik çalışmalarını detaylı bir şekilde inceledi. Toplamda 18 firma ve kurum temsilcisinin katıldığı etkinlik, İtalya’nın enerji politikaları, karbonsuzlaşma süreçleri ve yenilenebilir enerji konularında geniş bilgi aktarımıyla başladı.

Larderello'nun jeotermal gücü

Ziyaretin dikkat çeken bir diğer durağı ise İtalya’nın Toscana bölgesinde yer alan, ülkenin en büyük jeotermal enerji sahası Larderello oldu. Bölgedeki enerji üretim süreçleri, son teknolojik gelişmeler ve CO.SVI.G.'in yürüttüğü projeler katılımcılarla paylaşıldı. Başkan Yalçın Ertan, bölgenin jeotermal enerji ile elektrik üretimindeki rolünün büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması

Ziyaret kapsamında düzenlenen seminerde, Avrupa Birliği'nin karbon düzenlemeleri ve SKDM'ye uyum sağlama süreçleri ele alındı. Seminerin sonunda düzenlenen soru-cevap oturumunda, katılımcılara SKDM’ye yönelik uygulama örnekleri sunuldu.

Bir sonraki durak Almanya

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Yalçın Ertan, projenin bir sonraki çalışma ziyaretinin Kasım ayında Almanya’nın Hamburg kentinde düzenleneceğini açıkladı. Temiz enerji ve karbonsuzlaşma konularında çalışmaların devam edeceğini belirten Ertan, bu projelerin Türkiye için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sektörün önemli buluşma noktası

Başkan Ertan, ayrıca İstanbul’da düzenlenen Metal Expo Fuarı’na katıldıklarını da ifade etti. 11-14 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleşen fuar, demir çelik sektörü ile kalıp, makine ve imalat sanayisini bir araya getirdi. Fuarda düzenlenen çeşitli panel ve konferanslar, sektörün gelişimi için önemli bilgiler sundu.